खेतों में भरा है पानी, किसान कर रहे मुआवजे की मांग

राजमहल. कस्बे सहित क्षेत्र के बोटृून्दा, कुरासिया, सतवाड़ा आदि गांवों में इस बार लगातार चले बारिश के दौर के कारण किसानों की ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग आदि की फसलों में पानी भरा Watering the crops रहने के कारण फसलें गलकर खराब Crops dissolved हो चुकी है।

कई जगहों पर अभी भी खेतों में पानी भरा रहने के कारण किसान बची हुई फसलों को समेटने के लिए खेतों से भरे पानी Fields filled with water के सूखने का इंतजार Waiting for the water to dry कर रहे है। बोटूृन्दा गांव के किसान जगदीश शर्मा, राजमहल के किसान सत्तू गुर्जर, रामनिवास आदि ने बताया कि अभी तक भी कई खेतों मेें पानी भरा होने के कारण लोग उदास है।

किसानों ने खराबे के मुआवजे Farmers compensated for the situation के लिए भी कई बार उपखण्ड अधिकारी देवली व टोडारायसिंह से गुहार लगा चुके है, लेकिन प्रशासन की ओर से खराबे का सर्वे तक शुरू नहीं The survey of the candidacy has not started करने के कारण किसानों में नाराजगी बनी हुई है। किसानों का कहना है कि पहले की फसल तो पानी में डूब चुकी है। अब आगे की बुआई के लिए भी परेशानी हो रही है।

पलाई. उनियारा-गुलाबपुरा नेशनल हाइवे पर शनिवार शाम कचरावता के पास नैनवां की ओर से आ रही पिकअप के चालक का संतुलन बिगडऩे से पलट कर सडक़ के नीचे खाई में गिर गई थी, जिसमें किसी मवेशी का अपशिष्ट भरा हुआ था। मौके से चालक-परिचालक फ रार हो गए थे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए रात साढ़े सात बजे बाद तहसीलदार हनुमान प्रसाद मीणा मौके पर पहुचें। पुलिस व तहसीलदार के कई बार फोन करने पर ढाई घंटे बाद अपशिष्टों का सैंपल लिया। मौके पर अपशिष्टों का पोस्टमार्टम नहीं करने से गौ सेवकों ग्रामीणों, विहिप व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया।

तहसीलदार हनुमान प्रसाद मीणा, नगरफ ोर्ट एएसआई भंवरलाल व उनियारा सीआई राजूराम के निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद ही ग्रामीणों व संगठनों ने सैंपल लेने दिया। बाद में क्रेन की सहायता से पिकअप को खाई से बाहर निकाला गया। अपशिष्टों को पुलिस द्वारा जब्त कर नगरफ थाना पहुंचाया गया।