Bigg Boss 16: सर्कस की थीम पर सजा घर, हाउस में बना मौत का कुंआ, बेडरूम से लेकर कैप्टन रूम तक सब कुछ बदला

अगर आप बिग बॉस के फैन हैं तो आपको भी एक अक्टूबर का इंतजार जोरों से होगा। बिग बॉस लोकप्रिय शोज की लिस्ट में शुमार है। शो को लेकर कई तरह की अपडेट्स आ रही हैं, जिनमें थीम से लेकर रूम्स तक का खुलासा किया गया है।

बिग बॉस के अब तक 15 सीजन आ चुके हैं और अब शो का 16 वां सीजन दस्तक देने वाला है। शो के कई प्रोमोज रिलीज हो चुके हैं, जिनमें कई कंटेस्टेंट का खुलासा किया गया है। 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे 'बिग बॉस 16' में इस साल बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। अब लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इस बार की थीम क्या है, बिग बॉस का घर कैसा होगा और कौन-कौन से कंटेस्टेंट्स शो में आएंगे तो चलिए हम बताते हैं।

bigg boss 16 house theme on circus 5 bedroom for the first time in the show