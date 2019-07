कपिल के शो पर पहुंची एकता कपूर, मौनी रॉय और स्मृति ईरानी ने दिया ये रिएक्शन

टीवी की क्वीन एकता कपूर इन दिनों अपनी आने वाली वेब सीरीज 'बू सबकी फटेगी' सुर्खियों में छाई हुई हैं। इस वेब सीरीज में एकता के भाई तुषार कपूर और मल्ल्किा शेरावत मुख्य भूमिका में हैं। बताया जा रहा है कि इस सीरीज से तुषार और मल्लिका डिजिटल डेब्यू करने जा रहे है। ये तीनों कलाकार अपनी वेब सीरीज के प्रमोशन में जुड़े हुई है।

हाल ही में एकता कपूर, कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' के सेट पर पहुंची। इस बात की जानकारी खुद एकता ने दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर कर लिखा है,' When a producer shoots for India's no1 non fiction show #thekapilsharmashow ! #boosabkiphategi Designed by @sugandasood Clothes by.

'द कपिल शर्मा शो' में जाने की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही हैं। इस मौके पर उनके साथ उनके भाई तुषार कपूर और मल्लिका भी मौजूद रहेंगे। एकता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह रेड कलर की ड्रेस पहने हुए मुस्कुराती नजर आ रही हैं। एकता के इस पोस्ट पर कई टीवी कलाकारों ने कमेंट किया। नागिन 3 की एक्ट्रेस मौनी रॉय ने एकता कपूर को जहां सुंदर बताया तो वहीं, उनकी दोस्त स्मृति ईरानी ने भी उनकी तारीफ की।