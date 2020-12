एक्टिंग करियर को लेकर Hina Khan का होता था मां से झगड़ा, सुनाई 11 साल की स्ट्रगल स्टोरी

नई दिल्ली | टीवी से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस हिना खान आज कई लोगों के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं हैं। हिना ने अपने एक्टिंग करियर में 11 साल पूरे कर लिए हैं। लेकिन ये सफर उनके लिए कभी आसान नहीं था। हाल ही में हिना ने अपने करियर की शुरुआत से लेकर अब तक की जर्नी के कई सारे रोज खोले हैं। हिना ने बताया कि वो एक रूढ़िवादी कश्मीरी परिवार से आती हैं जहां एक्टिंग को करियर नहीं माना जाता। यहां तक कि उनके परिवार में अभी तक लव मैरिज भी नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने वो सबकुछ किया और इसके लिए उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

हिना की कहानी को ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किया है। जिसे खुद हिना ने बताया है। हिना बताती हैं कि उनका एक्टिंग का सफर कैसे शुरू हुआ था। पोस्ट में लिखा गया है कि मैं एक रूढ़िवादी कश्मीरी परिवार से आती हूं, जहां एक्टर बनना कभी कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पैरेंट्स मुझे पढ़ाई के लिए भी दिल्ली भेजने को तैयार नहीं थे। लेकिन किसी तरह मैंने पापा को मना लिया। इसी दौरान मेरे एक दोस्त ने मुझे सीरियल के लिए ऑडीशन देने को कहा। मैंने तुरंत ही मना कर दिया। लेकिन उसने मुझे कई बार फोर्स किया तो मैंने एक ट्राई कर लिया। कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे तुरंत ही पसंद भी कर लिया। उन्होंने मुझे लीड रोल के लिए फाइनल किया। मैं हैरान थी। उस वक्त मैं सिर्फ 20 साल की थी और मां-बाप को बिना बताए मुंबई पहुंच गई।

Sharing my Pilates Workout video. Follow the link to watch now == https://t.co/jVCa8ENawM pic.twitter.com/yjmNarLJNx