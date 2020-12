क्या देश छोड़कर भागे ड्रग्स केस में फंसे Arjun Rampal, जानिए क्या है पूरा माजरा?

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी लगातार अर्जुन से पूछताछ कर चुकी है। इसी बीच एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई कि हो कोई हैरान रह गया। ऐसा कहा जाने लगा कि अर्जुन देश छोड़कर विदेश चले गए हैं। इस बात का दावा स्पाइस नाम की एजेंसी ने किया था। वहीं अर्जुन की वेबसीरीज नेल पॉलिश (Nail Polish) का प्रमोशन जोरो शोरो से चल रहा है। लेकिन शुक्रवार को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब रद्द कर दी गई तब इस बात के कयास लगाए जाने लगे।

अर्जुन के भारत छोड़कर विदेश चले जाने वाली खबर से हर तरफ हलचल मच गई। हालांकि अर्जुन ने एक ट्वीट करते हुए पूरा मामला साफ कर दिया। अर्जुन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट (Arjun Rampal tweet) कर कहा मैं भारत में ही हूं, यहां तक कि नेल पॉलिश का प्रमोशन कर रहा हूं। मुझे लगता है कि कुछ न्यूज चैनल्स ट्रैवल एजेंट बन गए हैं। अर्जुन ने इसके साथ #FakeNews का हैशटैग भी लगाया है। अर्जुन के इस ट्वीट से साफ हो गया कि वो भारत में ही हैं और उनके विदेश चले जाने वाली खबर सिर्फ एक अफवाह थी।

Very much in the country, in fact just doing promotions for #nailpolish I guess some news channels have become travel agents.. lol #FakeNews