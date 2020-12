Rahul Vaidya की मां ने शुरू की शादी की प्लानिंग, दिशा परमार के साथ रिश्ते हैं बेहद खुश

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) काफी बढ़िया गेम खेल रहे थे। लोग उन्हें फाइनलिस्ट में भी देखने लगे थे लेकिन सलमान खान (Salman Khan) ने उन्हें घर से बेघर कर दिया। सलमान ने कहा कि राहुल गेम में सीरियसनेस नहीं दिखा रहे थे। अब भले ही राहुल बिग बॉस की ट्रॉफी ना जीत पाए हों लेकिन उन्होंने टीवी एक्ट्रेस दिशा परमार (Disha Parmar) का दिल पूरी तरह से जीत लिया है। राहुल ने बिग बॉस के घर में दिशा को शादी के लिए प्रपोज किया था। साथ ही उनसे अपने प्यार का इजहार भी किया था। अब नेशनल टेलिवीजिन पर राहुल के ऐलान के बाद उनकी मम्मी ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि राहुल के परिवार को दिशा बेहद पसंद हैं।

