बवाल, पथराव में 7 पुलिसकर्मी घायल, कई वाहन क्षतिग्रस्त

ुंदा (उदयपुर). कार की टक्कर से बाइक चालक की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर कुंभलगढ़ मार्ग पर विरोध प्रदर्शन करते ग्रामीण।
गोगुंदा (उदयपुर). सायरा थाना क्षेत्र के बरवाड़ा हाइवे 162 ई पर सादड़ा गांव में गुरुवार को तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक भाग गया, जिसे बाद में पुलिस ने डिटेन कर लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर कुंभलगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश की जा रही थी, तब ही ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव में एक महिला कांस्टेबल सहित तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। मौके पर पहुंची सायरा, गोगुंदा, केलवाड़ा थानों की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर और हवाई फायर कर भीड़ को खदेड़ा
थानाधिकारी किशोर सिंह शक्तावत ने बताया कि हादसे में कटार ग्राम पंचायत के जागड़ों की भागल निवासी अंबालाल (28) पुत्र खेमाराम गमेती की मौत हो गई। वह कटार से मजूदरी के लिए उदयपुर पहुंच रहा था। तब ही पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी। कार ने युवक को 20 फीट तक घसीट दिया। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पर सायरा थाने के एएसआई शंभू सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव को गोगुन्दा पहुंचाया। देर शाम पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई।
यह जानें स्थिति
07 पुलिसकर्मी हुए घायल पथराव में
12 जनों को लिया गया हिरासत में
50 से ज्यादा वाहन किए गए जब्त
07 घंटे जाम रहा कुंभलगढ़ मार्ग
इस तरह बनी स्थिति
9.30 बजे सुबह हुआ था हादसा
10 बजे से लोगों ने लगाया जाम
04 बजे लोगों ने कर दिया पथराव
04.30 बजे पुलिस ने पाया नियंत्रण
दो अधिकारी व 5 जवान घायल
डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने बताया कि ग्रामीणों ने रोड जाम किया हुआ था। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया तो मुझे भी चोट लगी। गोगुंदा थानाधिकारी श्यामसिंह को भी मामूली चोट लगी है। कुल 7 पुलिसकर्मी घायल हुए।
पुलिस बल तैनात, स्थिति काबू में
पुलिस ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद तत्परता दिखाते हुए नाकाबंदी करवा दी। ऐसे में घटना के एक घंटे के दरमियान ही कार चालक को पकड़ लिया गया। सायरा सहित गोगुंदा, केलवाड़ा का जाब्ता तैनात किया है। स्थिति अब नियंत्रण में है।
आज होगा अंतिम संस्कार
बाइक चालक की मौत के बाद इंश्योरेंस क्लेम व सरकारी योजनाओं का परिजनों को लाभ दिलाने के आश्वासन के बाद परिजन मान गए और गुरुवार रात मृतक अंबालाल के शव का गोगुंदा मोर्चरी में परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर दिया गया। उपखंड अधिकारी शुभम भैंसारे ने परिजनों को सरकारी सभी योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया। इधर, परिजन शव शुक्रवार सुबह गांव ले जाएंगे, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा।परिजनों ने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने माहौल खराब किया। उच्चाधिकारियों के सामने मृतक के परिजनों ने यह भी कहा कि वे शांति से वार्ता कर रहे थे तभी कुछ प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया। जिससे माहौल बिगड़ गया और पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों के चोटेें आई, वहीं पुलिस के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। युवक की मौत के बाद गांव में शोक व्याप्त हो गया। बताया गया कि मृतक अंबालाल का बड़ा पुत्र कैलाश 16 साल का है और छोटी पुत्री वनिता 12 साल की है, जो स्कूल जाती है। कमाने वाला युवक दुनिया से चले जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मृतक की पत्नी भी मजदूरी करती है। ऐसी विषम परििस्थति में परिवार का गुजर बसर करना बहुत भारी पड़ गया। इधर, दुर्घटना में अंबालाल की मौत के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। अस्पताल की मोर्चरी में मृतक के पिता खेमाराम विलाप करते रहे। इस दौरान वहां मौजूद एसडीएम उन्हें सांत्वना देते रहे।
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग