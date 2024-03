5 स्टेट के 12 कलाकारों ने 350 किलो रंग से सजाया महाकाल, रंगोली में दिखा शिव-पार्वती का गठबंधन

Mahakal Ujjain Artist Make Rangoli with 350 kg colours : विक्रम विश्वविद्यालय की ललित कला अध्ययनशाला के प्रतिभाशाली युवा कलाकारों ने महाकाल मंदिर परिसर में मुख्य शिखर के सामने शिव विवाह प्रसंग की मनोहारी रंगोली बनाई, आप भी देखें...

Mahakal Ujjain Artist Make Rangoli with the use of 350 kg Colours: विक्रम विश्वविद्यालय की ललित कला अध्ययनशाला के प्रतिभाशाली युवा कलाकारों ने महाकाल मंदिर परिसर में मुख्य शिखर के सामने शिव विवाह प्रसंग की मनोहारी रंगोली बनाई, जिसे हजारों श्रद्धालुओं ने देखा। महाशिवरात्रि पर्व के दौरान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर में विक्रम विश्वविद्यालय के 12 विद्यार्थियों ने महाकवि कालिदास के कुमारसम्भवम श्लोक पर आधारित 25 बाय 25 फीट, 650 वर्ग फीट की रंगोली बनाई।