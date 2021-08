Mahakal live शिव दरबार में साधना, महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे कई दिग्गज

उज्जैन. विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर के दर्शन और पूजन के लिए सावन के दूसरे सोमवार को बारिश के बाद भी बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए महाकालेश्वर मंदिर में शिवभक्तों का खासा जमावड़ा लग गया। यहां रात से हजारों भक्त एकत्रित हो गए थे जोकि सुबह होते ही महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर आ पहुंचे। जैसे ही मंदिर के पट खुले, महाकाल बाबा के जयकारों से परिसर गूंज उठा।

Sawan Somwar महाकाल का अनूठा श्रृंगार, दर्शन के लिए नियत किया यह समय

पहले सोमवार को मंदिर में आए भक्तों की दर्शन के लिए मची अफरातफरी के कारण इस बार प्रवेश व्यवस्था में बदलाव किया गया. दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को दो गेट से प्रवेश दिया गया. इसके बाद भी भक्तों की भीड़ कम नहीं हुई है। सोमवार को इतने शिवभक्त आए कि उनकी करीब 1 किमी लंबी लाइन लग गई। महाकाल मंदिर गेट से हरसिद्धि मंदिर तक शिवभक्त लाइन में लगे रहे.

Mahakal Sawari 2021 महाकाल की दूसरी सवारी आज, लाइव दर्शन को ऐसे बनाया खास

दूसरे सोमवार को महाकाल दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सभी भक्तों को दर्शन कराने की अनुमति दे दी है. इससे पहले केवल आनलाइन बुकिंग करानेवालों को ही प्रवेश दिया जा रहा था. दोपहर 1 बजे महाकाल के पट बंद कर दिए गए। अब शाम 7 बजे पट खोले जाएंगे तभी श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे. सोमवार को रात 9 बजे तक भक्त महाकाल के दर्शन कर सकेंगे।

Sawan 2021 इस प्राचीन मंदिर में प्रकृति स्वयं करती है शिव का अभिषेक

महाकाल बाबा के दर्शन के लिए यहां दूर—दूर से शिवभक्त आए हैं। सावन सोमवार को महाकाल के दर्शन और पूजन के लिए कई दिग्गज भी यहां आए हैं। उज्जैन के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी सोमवार को श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किये। इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह भी उपस्थित थे। पूजन प्रदीप गुरु ने संपन्न करवाई।

mahakal mandir live दर्शन के लिए एक किमी लंबी लाइन, सभी को करा रहे प्रवेश

श्रावण माह के दूसरे सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नि साधना सिंह भी उज्जैन आईं। उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन कर विधिविधान से पूजा भी की। सावन के पहले सोमवार को साधना सिंह सीएम शिवराजसिंह के साथ यहां आईं थीं। सावन के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल का अनूठा शृंगार किया गया है। उन्हें विशेष रूप से 1008 बेल पत्रों की माला अर्पित की गई। आज शाम को महाकाल की सवारी भी निकाली जाएगी।

#WATCH | Madhya Pradesh: Priests perform 'Bhasma Aarti' at Mahakaleshwar Jyotirlinga temple in Ujjain on the second Monday of 'Sawan' pic.twitter.com/Jza3TZJO0h