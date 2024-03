Ujjain Simhastha: उज्जैन को बड़ी सौगात, कुंभ से पहले बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 14 करोड़ लोगों की बढ़ेगी सुविधा

Ujjain Simhastha: उज्जैन को बड़ी सौगात, कुंभ से पहले बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 14 करोड़ लोगों की बढ़ेगी सुविधा

उज्जैनPublished: Mar 29, 2024 08:14:18 pm Submitted by: deepak deewan

Ujjain Simhastha : Ujjain Airport will be built before Kumbh- कुंभ 2028 में करीब 14 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। इसे ध्यान में रखते हुए खासतौर पर नई सड़कें बनाने और चौड़ी करने पर काम चल रहा है।

यहां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है।

Ujjain Simhastha : Ujjain Airport will be built before Kumbh - एमपी के उज्जैन में कुंभ यानि सिंहस्थ 2028 का आयोजन किया जाना है। इसकी तैयारी तेजी से चल रही है। कुंभ 2028 में करीब 14 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। इसे ध्यान में रखते हुए खासतौर पर नई सड़कें बनाने और चौड़ी करने पर काम चल रहा है।

कुंभ के लिए अब उज्जैन Ujjain को बड़ी सौगात दी गई है। यहां सिंहस्थ 2028 के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। साथ ही इस बार कुंभ में एआई का भी जबर्दस्त इस्तेमाल किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्रोन से लोगों पर नजर रखी जाएगी। राज्य सरकार कुंभ मेला क्षेत्र के विकास के साथ ही सड़कें और पुल बनाने व चौड़ीकरण, पेयजल व्यवस्था, मंदिरों व स्मारकों आदि के विकास पर जोर दे रही है। कुंभ के कारण इंदौर उज्जैन रोड पर सबसे ज्यादा यात्री दबाव बढ़ेगा क्योंकि उज्जैन आनेवाले 70 फीसदी लोग इंदौर रोड से ही आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंदौर-उज्जैन फोरलेन को सिक्स लेन बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इंदौर-उज्जैन रोड को सिक्स लेन करने की योजना के तहत रोड पर दो फ्लायओवर बनेंगे। इस रास्ते में एक भी जंक्शन नहीं होगा। सबसे खास बात यह है कि सिक्सलेन से इंदौर से उज्जैन का सफर महज 40 मिनट में पूरा हो जाएगा जबकि अभी इसमें करीब सवा घंटे लगते हैं। यातायात के साथ ही सुरक्षा, साफ-सफाई और अन्य सुविधाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानि एआइ तकनीक की मदद भी ली जाएगी। उज्जैन का यह कुंभ Ujjain Simhastha में AI पर ही आधारित होगा।

कुंभ में आनेवाले लाखों लोगों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग अलग से आइटी पीएमयू (परियोजना प्रबंधन इकाई) का भी गठन कर रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सिंहस्थ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। सिंहस्थ की सुरक्षा के लिए यहां आइपीएस अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। सबसे खास बात तो यह है कि सिंहस्थ के पहले उज्जैन शहर को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए यहां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंहस्थ तक हर हाल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसे सिंहस्थ के समय प्रारंभ करने की तैयारी चल रही है। यह भी पढ़ें—'झांसी की रानी' के पक्ष में सिंधिया, कांग्रेस पर भड़के, किया जोरदार कमेंट पढ़ना जारी रखे