जन्मदिन पर बोलीं मायावती, समय पर आकाश आनंद को आगे बढ़ाऊंगी, सही समय पर लड़ाया जाएगा चुनाव

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन की तैयारी के बीच शनिवार 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। सूबे की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकीं मायावती आज 66वां जन्मदिन मना रही हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि लोग बीएसपी के पिछले कामकाज के आधार पर वोट देंगे और सत्ता में आएंगे। बसपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके भतीजे आकाश आनंद पार्टी में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सही समय आने पर आकाश आनंद को चुनाव लड़ाया जाएगा। मायावती अपने जन्मदिन पर ब्लू बुक के 17वें भाग का विमोचन किया। इसके साथ ही वह पार्टी के 53 उम्मीदवारों की सूची आधिकारिक तौर पर जारी की है।

UP Election 2022 Mayawati plan for akash Anand Role in BSP