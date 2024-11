Vastu Tips For Broom: अगर आप भी भाग्यलक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो जानें झाड़ू से जुड़े वास्तु टिप्स

वास्तु टिप्स (Vastu Tips) धार्मिक मान्यताओं में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए झाड़ू रखने की जगह और दिशा भी बताई गई है। मान्यता है कि जिस घर में झाड़ू को सही तरीके से नहीं रखा जाता हैं, उस घर में नकारात्मकता आती है। आइए जानते हैं भाग्यलक्ष्मी से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स…

झाड़ू के लिए सही दिशा (Best Direction To Keep Broom) 1. घर के ईशान कोण में न रखें झाड़ू (Do not keep broom in the north-east corner) वास्तु शास्त्र में ईशान कोण को देवी-देवताओं की दिशा कहा गया है। लेकिन यहां झाड़ू रखना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि अगर आप भी इस दिशा में झाड़ू रखते हैं तो यह गलत है। माना जाता है कि यहां झाड़ू रखने से धन के आगमन में बाधा आती है, आर्थिक नुकसान की आशंका रहती है।

आग्नेय कोण में भी न रखें झाड़ू (Do not keep broom even in southeast corner) झाड़ू को आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण-पूर्व दिशा में भी नहीं रखना चाहिए। इस दिशा का संबंध अग्नि से होता है। कहा जाता है कि इस दिशा में झाड़ू रखने से नकारात्मकता जीवन में आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के उत्तर-पश्चिम दिशा यानी वायव्य कोण या​ फिर पश्चिम दिशा में झाड़ू को रख सकते हैं।

3. कहां रखें झाड़ू (Where To Keep The Broom) वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू को दक्षिण-पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। इसके साथ ही घर की छत पर भूलकर भी झाड़ू न रखें। ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में भी झाड़ू रखने से बचें वर्ना जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। यह भी मान्यता है कि झाड़ू को हमेशा लिटाकर और छिपाकर रखना चाहिए।

नई झाड़ू किस दिन खरीदनी चाहिए (When should a new broom be bought) आपके घर की झाड़ू खराब या पुरानी हो गई है, ठीक से घर की सफाई नहीं हो रही है और आप नई झाड़ू खरीदने की सोच रहे हैं तो इसके लिए सबसे शुभ दिन शनिवार है। इसके अलावा आप अमावस्या, मंगलवार के दिन भी झाड़ू खरीद सकते हैं। कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू अशुभ मानी जाती है।