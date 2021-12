लहरतारा स्थित सनबीम स्कूल में कक्षा 3 की छात्रा से रेप की घटना को लेकर वाराणसी में अभिभावकों में आक्रोश है। लोग स्कूल मैनेजमेंट और बच्चों की सेफ्टी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। प्रबंधन की घोर लापरवाही को लेकर स्कूल के मालिक दीपक मधोक और प्रिंसिपल परवीन कौशर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

Updated: December 01, 2021 11:50:33 am

Class 3 Student Rape Case No action taken on school management