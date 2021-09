इस बार 16 दिन का होगा पितृ पक्ष, सोमवार से आरंभ होगा महालय, जानें किन कारणों से लगता है पितृ दोष

Pitra Paksh 2021 will be of 16 Days Mahalaya Starting from 20 September- सोमवार 20 सितंबर से पितृ पक्ष शुरू हो रहा है। 21 सितंबर की भोर 4:48 बजे लग रही प्रतिपदा इस बार 22 सितंबर की भोर 5:07 बजे तक रहेगी। मान्यता है कि संगम तीरे पिंडदान करने से मृत आत्माओं को पूर्ण शांति मिलती है।