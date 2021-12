पीएम मोदी के आगमन व श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले काशी में शिव बारात निकाली जाएगी। महामृत्युंजय महादेव मंदिर से श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर तक बारात निकाली जाएगी। इसकी जिम्मेदारी चार दशक से महाशिवरात्रि पर शिव बारात का आयोजन करने वाली दारा नगर शिव बारात समिति को दी गई है।

Shivbarat Will be Held Before Inaugration of Kashi Vishwanath Corridor