बाबा दरबार से गंगाधार तक प्रस्तावित श्रीकाशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को प्रधानमंत्री मोदी 13 दिसंबर को जनता को समर्पित करेंगे। यह पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। वाराणसी आकर सरकार न सिर्फ श्रीकाशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेगी बल्कि यहां कैबिनेट बैठक भी कर सकती है। यूपी सरकार अपनी अगली कैबिनेट बैठक श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में कराने की तैयारी कर रही है।

UP Cabinet Meeting Might be Held in Kashi Vishwanath Mandir