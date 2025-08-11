घर के आगे नहीं हुई सफाई तो पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, आश्वासन पर उतरा नीचे

तीन घंटे चला घटनाक्रम, अ​धिकारी पहुंचे मौके पर

बाड़मेर में सोमवार को शास्त्री नगर स्थित पानी की टंकी पर युवक कल्याण सिंह चढ़ा। उसके हाथ में पेट्रोल की बोतल थी। उसकी मांग थी कि उसके घर के आगे पानी जमा रहता है। कीचड के कारण पूरा मोहल्ला परेशान रहता है जिसकी शिकायत कई बार की। उसका आरोप है कि एक बार शहर कोतवाली की पुलिस ने भी अपशब्दों का इस्तेमाल करतर हुए कपड़े उतार पीटा। उसने मौक़े पर जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक व सांसद को मौक़े पर बुलाने की मांग की। करीब तीन घंटे की समझाइस के बाद युवक पानी की टंकी से उतरा। शहर कोतवाली थाने ले गई। मौक़े पर पुलिस उपाधिक्षक रमेश शर्मा, एसडीएम व तहसीलदार सहित कई अधिकारी पहुंचे। इस दौरान भाजपा नेता स्वरूपसिंह राठौड़ खारा से युवक की बात करवाई जिसके बाद युवक टंकी से उतरा।

उसकी प्रमुख मांगें

उसने आरोप लगाया कि कोतवाली पुलिस के पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की। उनके ​खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके घर के आसपास फैला गंद पानी हटा कर सफाई की जाए। अतिक्रमण को हटा कर मोहल्ले को राहत दी जाए।