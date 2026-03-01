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विजुअल खबर : वीडियो से खुला सरपंच हत्याकांड के गवाह का कारनामा

1- बन्हेरी गांव के सरपंच विक्रम सिंह रावत की हत्या में गवाह अजब सिंह ने 12 दुश्मनों को फंसाने के लिए गोली मारने की झूठी कहानी रची थी। उसमें अजब सिंह को पुलिस ने जेल भेज दिया है। अब करीब 5 महीने पुराना वीडियो वायरल हुआ है। इसमें अजब सिंह की एक करतूत खुली है। [&hellip;]

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ग्वालियर

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Rizwan Khan

Mar 22, 2026

1- बन्हेरी गांव के सरपंच विक्रम सिंह रावत की हत्या में गवाह अजब सिंह ने 12 दुश्मनों को फंसाने के लिए गोली मारने की झूठी कहानी रची थी। उसमें अजब सिंह को पुलिस ने जेल भेज दिया है। अब करीब 5 महीने पुराना वीडियो वायरल हुआ है। इसमें अजब सिंह की एक करतूत खुली है। गांव में एक पार्टी में अजब सिंह दो डांसर के साथ नाचता और तमंचे से गोली चलाता दिख रहा है।

2- अब कहानी सामने आई है अजब सिंह के विरोधी वीडियो संभाल कर रखे थे। उसके जेल जाने के बाद इस वीडियो को वायरल किया है। उसमें अजब सिंह डांसर के साथ नाचने के दौरान तमंचे से गोली चलाता दिख रहा है। उसके अलावा एक और युवक तमंचे में गोली लोड करता दिखा है। वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

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Published on:

22 Mar 2026 06:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Videos / विजुअल खबर : वीडियो से खुला सरपंच हत्याकांड के गवाह का कारनामा

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