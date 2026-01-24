24 जनवरी 2026,

शनिवार

जयपुर

Rajasthan Panchayat Election 2026 | राजस्थान में बड़ा बदलाव, नई गाइडलाइन जारी

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने ये साफ़ कर दिया है कि आगामी पंचायती राज चुनावों में हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा।

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Jan 24, 2026

इस बार सरपंच चुनने के लिए आपको बटन नहीं दबाना होगा, बल्कि मुहर लगानी होगी। यानी कि पंच और सरपंच के चुनाव अब की बार बैलेट पेपर से होंगे।

Published on:

24 Jan 2026 05:04 pm

Rajasthan Panchayat Election 2026 | राजस्थान में बड़ा बदलाव, नई गाइडलाइन जारी

