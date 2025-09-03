Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे बादल छाए, मौसम हुआ गुलजार, तापमान में गिरावट

राजधानी जयपुर में आज सवेरे आसमान में बादल छाए हुए हैं। इससे गुलाबी नगर में मौसम सुहाना हो गया है। मौसम में नमी के चलते हल्की ठंडक बढ़ गई है। लोगों को आज सवेरे गर्मी का अहसास नहीं हुआ। मौसम विभाग ने आज राजधानी में बारिश की चेतावनी दी है।

जयपुर

Murari

Sep 03, 2025

– मौसम विभाग ने दी आज जयपुर में बारिश की चेतावनी

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे आसमान में बादल छाए हुए हैं। इससे गुलाबी नगर में मौसम सुहाना हो गया है। मौसम में नमी के चलते हल्की ठंडक बढ़ गई है। लोगों को आज सवेरे गर्मी का अहसास नहीं हुआ। मौसम विभाग ने आज राजधानी में बारिश की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश में भी आज कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के पूर्वी अंचल, हाड़ाैती और मेवाड़ अंचल में आज मानसूनी मेघ बरस सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर​ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से ही बादल छाए हुए हैं। आज सवेरे गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। आज भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा और जयपुर में बारिश का अलर्ट है। कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। आज कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने का अलर्ट है। इससे तापमान में गिरावट आएगी।

