ASP अनुज चौधरी पर चली गोली, बदमाश नरेश पंडित ढेर.. फिरोजाबाद में एनकाउंटर

फ़िरोज़ाबाद में एक नाटकीय घटनाक्रम में दो करोड़ की लूट का कुख्यात आरोपी नरेश पंडित पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। ये एनकाउंटर रात 8 बजे हुआ, जब नरेश पुलिस हिरासत से भागने के कुछ ही घंटों बाद मक्खनपुर क्षेत्र में घेर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान, बदमाश की गोली से ASP ग्रामीण अनुज चौधरी बाल-बाल बचे, उनकी जान बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचाई, जबकि थाना रामगढ़ प्रभारी संजीव दुबे घायल हो गए। 50 हजार के इनामी कुख्यात बदमाश नरेश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया, जिससे क्षेत्र के एक दुर्दांत अपराधी के आतंक का अंत हो गया। एनकाउंटर फिरोजाबाद में हुआ। सूत्रों के मुताबिक दोनों तरफ से आमने सामने गोली चली है जिसमें कुख्यात नरेश के सीने में गोली लगी और उसने दम तोड़ दिया। घायल इंस्पेक्टर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नरेश पर दो करोड़ लूटने का आरोप था और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था, रविवार दोपहर जब पुलिस उसे माल की बरामदगी के लिए ले जा रही थी तब वह चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद जिले की पुलिस में हड़कंप मच गया और उसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जाने लगी। इस बीच थाना मक्खनपुर क्षेत्र में पुलिस ने उसे घेर लिया और दोनों तरफ से हुई फायरिंग में नरेश मारा गया। इस पर लूट और डकैती समेत 9 मुकदमे दर्ज थे, नरेश दुर्दांत अपराधी था। SSP सौरभ दीक्षित और DIG ने नरेश पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा था।