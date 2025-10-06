Patrika LogoSwitch to English

समाचार

ASP अनुज चौधरी पर चली गोली, बदमाश नरेश पंडित ढेर.. फिरोजाबाद में एनकाउंटर

पुलिस के मुताबिक कुख्यात नरेश अलीगढ़ के अरनी का रहने वाला था, और 30 सितंबर को कानपुर से आगरा जा रही जीके कंपनी की कैश वैन से दो करोड़ रुपए नरेश ने अपने साथियों संग लूट लिया था।

भारत

image

Darsh Sharma

Oct 06, 2025

फ़िरोज़ाबाद में एक नाटकीय घटनाक्रम में दो करोड़ की लूट का कुख्यात आरोपी नरेश पंडित पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। ये एनकाउंटर रात 8 बजे हुआ, जब नरेश पुलिस हिरासत से भागने के कुछ ही घंटों बाद मक्खनपुर क्षेत्र में घेर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान, बदमाश की गोली से ASP ग्रामीण अनुज चौधरी बाल-बाल बचे, उनकी जान बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचाई, जबकि थाना रामगढ़ प्रभारी संजीव दुबे घायल हो गए। 50 हजार के इनामी कुख्यात बदमाश नरेश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया, जिससे क्षेत्र के एक दुर्दांत अपराधी के आतंक का अंत हो गया। एनकाउंटर फिरोजाबाद में हुआ। सूत्रों के मुताबिक दोनों तरफ से आमने सामने गोली चली है जिसमें कुख्यात नरेश के सीने में गोली लगी और उसने दम तोड़ दिया। घायल इंस्पेक्टर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नरेश पर दो करोड़ लूटने का आरोप था और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था, रविवार दोपहर जब पुलिस उसे माल की बरामदगी के लिए ले जा रही थी तब वह चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद जिले की पुलिस में हड़कंप मच गया और उसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जाने लगी। इस बीच थाना मक्खनपुर क्षेत्र में पुलिस ने उसे घेर लिया और दोनों तरफ से हुई फायरिंग में नरेश मारा गया। इस पर लूट और डकैती समेत 9 मुकदमे दर्ज थे, नरेश दुर्दांत अपराधी था। SSP सौरभ दीक्षित और DIG ने नरेश पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा था।

Published on:

06 Oct 2025 02:29 pm

