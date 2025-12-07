7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CM निवास के पास दुकान में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा-तफरी, देखें Video

Raipur News: राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के पास स्थित भगत सिंह चौक के एक कॉम्प्लेक्स में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया।

Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 07, 2025

CG News: राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के पास स्थित भगत सिंह चौक के एक कॉम्प्लेक्स में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। चंद मिनटों में ही आग की लपटें दुकान के अन्य हिस्सों तक फैल गईं, जिससे आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल फुटेज में आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, आग लगते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी। अचानक आग भड़कने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 11:08 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / CM निवास के पास दुकान में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा-तफरी, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

अब न केंद्र जाना, न लंबी कतारें… घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड, आधार-OTP से पूरी होगी प्रक्रिया, जानें…

अब न केंद्र जाना, न लंबी कतारें... घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड, आधार-OTP से पूरी होगी प्रक्रिया, जानें...(photo-patrika)
रायपुर

CG-MP बॉर्डर पर बड़ा आत्मसमर्पण! 11 नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटे

11 नक्सलियों ने किया सरेंडर (photo source- Patrika)
रायपुर

MBBS स्थानीय छात्रों को बड़ी राहत! नए नियमों के साथ MD-MS प्रवेश प्रक्रिया दोबारा शुरू

एमडी-एमएस कोर्स के लिए दोबारा पंजीयन शुरू (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Weather Update: फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड, कुछ स्थानों पर शीतलहर की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

फिर कड़ाके की ठंड का दौर (Photo Source- Patrika)
रायपुर

CG Budget 2026: बजट 2026 की तैयारी तेज! राज्य सरकार ने विभागों से मांगा मोदी की गारंटी का पूरा हिसाब

छत्तीसगढ़ बजट 2026 (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.