CM निवास के पास दुकान में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा-तफरी, देखें Video

CG News: राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के पास स्थित भगत सिंह चौक के एक कॉम्प्लेक्स में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। चंद मिनटों में ही आग की लपटें दुकान के अन्य हिस्सों तक फैल गईं, जिससे आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल फुटेज में आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, आग लगते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी। अचानक आग भड़कने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।
