Raipur: स्वदेशी संकल्प यात्रा के माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आग्रह

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने Raipur में स्वदेशी संकल्प यात्रा को ध्वज दिखाकर किया रवाना। साव बोले कि स्वदेशी के मंत्र से ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत का होगा निर्माण

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Dec 10, 2025

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) एवं स्वदेशी जागरण मंच छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित स्वदेशी संकल्प यात्रा (Swadesh iSankalp Yatra) को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 9 दिसंबर को रायपुर (Raipur) के तेलीबांधा तालाब परिसर से ध्वज दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित बाइक रैली में शामिल होकर डिप्टी सीएम साव ने रायपुरवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा स्वदेशी के माध्यम से ही छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) और देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

उपमुख्यमंत्री साव ने कहा भारत (India) को खुशहाल और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से स्वदेशी का संदेश घर-घर पहुंचाने का यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण है। 22 दिनों तक चलने वाली यह स्वदेशी संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में सकारात्मक वातावरण तैयार कर रही है। उन्होंने कहा स्वदेशी अपनाने का यह संकल्प हमें आत्मनिर्भर (Self-reliance), स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाएगा। साथ ही भारत माता के गौरव और वैभव को पुन: स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

इस अवसर पर रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू, कैट (CAIT) उपाध्यक्ष अमर परवानी, रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) अध्यक्ष नंदकुमार साहू, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) अध्यक्ष दीपक म्हस्के, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता, भाजपा (BJP) प्रवक्ता अमित चिमनानी, स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में अन्य लोग मौजूद थे।

यह भी पढ़ें : ज्ञानपीठ अवॉर्डी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के बेहतर इलाज के सीएम साय ने दिए निर्देश

