Raipur Breaking: पत्नी की हत्या कर ट्रेन के सामने कूदा पति, पूरे इलाके में फैली सनसनी

वहीं वारदात की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला राजधानी रायपुर के खम्हारडीह थाना इलाके का है। यहां चंडी नगर निवासी राजन गुप्ता नाम के शख्स ने अपनी पत्नी रेखा गुप्ता की हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद पति ने भी ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली।