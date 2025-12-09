Raipur Breaking: पत्नी की हत्या कर ट्रेन के सामने कूदा पति, पूरे इलाके में फैली सनसनी

तस्वीर में पति अपने पत्नी के साथ (Photo Patrika)
Raipur Breaking: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी और हैरान करने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल यहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति ने भी आत्महत्या कर ली। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फ़ैल गई।
वहीं वारदात की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला राजधानी रायपुर के खम्हारडीह थाना इलाके का है। यहां चंडी नगर निवासी राजन गुप्ता नाम के शख्स ने अपनी पत्नी रेखा गुप्ता की हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद पति ने भी ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली।
वहीं वारदात की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस की टीम को राजन गुप्ता के शव के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। हालांकि। फ़िलहाल पुलिस ने ये खुलासा नहीं किया है कि, सुसाइड नोट में क्या लिखा है।
