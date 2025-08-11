Abhay Singh on AI : विधायक Abhay Singh ने AI से पूछे ऐसे सवाल, हंसते-हंसते सबने पकड़ लिया पेट !

Abhay Singh on AI: उत्तर प्रदेश विधानसभा (UP Vidhansabha) में विधायकों को तकनीकी तौर पर मजबूत बनाने के मकसद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI Workshop) को लेकर एक स्पेशल सेशन (Monsoon Session) आयोजित किया गया, इसे सेशल AI पर सवाल पूछे गए तो विधायकों ने अनुभव भी साझा किए, इस दौरान निष्कासित विधायक अभय सिंह ने AI को लेकर जो बातें कहीं, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. अभय सिंह ने चैट जीपीटी जैसे AI को ठग बताते हुए कहा कि इसके पास अपनी कोई जानकारी नहीं है, यह हमसे लेकर उनको देता है और उनसे लेकर हमको देता है. उन्होंने कहा कि इसका डेटा भरोसेमंद नहीं है… AIसे अभय सिंह ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे की सदन में ठहाके गूंज गए… आप भी देखिए वीडियो…. पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट