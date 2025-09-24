Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

बीमा क्लेम की मांग पर किसान सडक़ पर

टिब्बा क्षेत्र के किसानों का वर्ष 2024 की रबी व खरीफ के बकाया बीमा भुगतान को लेकर किसानों का एसडीएम कार्यालय के समक्ष पड़ाव मंगलवार को सातवें दिन भी जारी रहा।

श्री गंगानगर

Yogesh Tiwari

Sep 24, 2025

Farmers on the road demanding insurance claims
सूरतगढ़. पड़ाव स्थल पर किसानों को सम्बोधित करते हुए।

सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर). टिब्बा क्षेत्र के किसानों का वर्ष 2024 की रबी व खरीफ के बकाया बीमा भुगतान को लेकर किसानों का एसडीएम कार्यालय के समक्ष पड़ाव मंगलवार को सातवें दिन भी जारी रहा। पूर्व घोषित ‘घेरा डालो डेरा डालो’ कार्यक्रम के तहत मंगलवार को टिब्बा क्षेत्र से बड़ी संख्या में किसान महापड़ाव स्थल पर पहुंचे। प्रशासन व बीमा कम्पनी प्रतिनिधियों के साथ प्रथम दौर की वार्ता विफल रहने पर देर शाम को दूसरे दौर की वार्ता हुई।
इसमें बुधवार सुबह ग्यारह बजे श्रीगंगानगर में जिला कलक्टर डॉ.मजू की अध्यक्षता में किसान प्रतिनिधियों व बीमा कम्पनी के अधिकारियों की वार्ता करने का निर्णय किया गया। इसमें बीमा कम्पनी को बीमा क्लेम के लिए समय अवधि निर्धारित की जाएगी। महापड़ाव स्थल पर दिनभर सूरतगढ़ सर्किल के विभिन्न पुलिस थानों का जाब्ता तैनात रहा। पड़ाव स्थल पर मंगलवार सुबह से ही टिब्बा क्षेत्र के गांव सोमासर, कालूसर, ऐटा, ठेठार, गुसांईसर, चाडसर, ठुकराना, सांवलसर, लधेर, रतासर, ङ्क्षसगरासर से किसान विभिन्न वाहनों के माध्यम से जुलूस के रूप में महापड़ाव स्थल पर पहुंचे। यहां हुई सभा में पूर्व विधायक राजेन्द्र भादू ने कहा कि क्षेमा बीमा कम्पनी किसानों को फसल बीमा क्लेम देने में आनाकानी कर रही है। किसानों के साथ नाइंसाफी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
किसान नेता राकेश बिश्नोई ने कहा कि वर्ष 2024 की रबी व खरीफ का 230 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम बकाया है। प्रशासन के माध्यम से भी बीमा कम्पनी को बार-बार अवगत भी करवाया जा चुका है। बीमा क्लेम संबंधित सभी दस्तावेज मौजूद है। इसके बावजूद किसानों को अपने क्लेम के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

नहीं पहुंचे बीमा कम्पनी के उच्चाधिकारी, किसानों ने जताया रोष

एसडीएम कार्यालय में मंगलवार दोपहर हुई वार्ता में किसान प्रतिनिधिमंडल,क्षेमा बीमा कम्पनी प्रतिनिधियों व कृषि अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। इसमें तहसीलदार विनोद कड़वासरा, अनूपगढ़ के एडीशनल एसपी सुरेन्द्र कुमार, सदर थानाधिकारी रामकुमार लेघा, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ.सतीश शर्मा, सहायक निदेशक सुशील, क्षेमा जनरल इंशोरेंस लिमिटेड के जिला संयोजक नवीन कुमार, बीमा क्लेम मैनेजर रामदास, किसान प्रतिनिधि में पूर्व विधायक राजेन्द्र भादू,किसान नेता राकेश बिश्नोई, कालू थोरी, नरेन्द्र तिवाड़ी,भोमाराम गोदारा,राजेश भादू, जयवर्धन ङ्क्षसह आदि आदि मौजूद रहे। वार्ता में किसान नेताओं का कहना कि क्षेमा बीमा कम्पनी किसानों की बीमा राशि हड़पना चाहती है। सात दिन से लगातार किसान बीमा क्लेम के लिए एसडीएम कार्यालय पर पड़ाव डाल रखा है। इसके बावजूद अभी तक बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों ने किसानों की सुध नहीं ली। बीमा कम्पनी के अधिकारी प्रतिनिधिमंडल के सवालों का जवाब नहीं दे सके। इससे किसान नेताओं में रोष फैल गया। इसके बाद दूसरे दौर की वार्ता में एसडीएम ने किसानों को बताया कि जिला कलक्टर की अध्यक्षता में बुधवार सुबह ग्यारह बजे श्रीगंगानगर में किसान प्रतिनिधिमंडल व बीमा कम्पनी के अधिकारियों की बैठक होगी। इसमें बीमा कम्पनी के प्रतिनधि भी मौजूद रहेंगे।

Published on:

24 Sept 2025 02:07 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / बीमा क्लेम की मांग पर किसान सडक़ पर

