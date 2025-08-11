11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

topnews

Raincoat Gang: “रेनकोट गैंग” से सावधान ! पूरा घर साफ कर जाएंगे ये, CCTV में कैद हुई खौफनाक वारदात !

Raincoat Gang delhi robbery : रात को चैन से सो रहे हैं तो जाग जाइए, घर सूना छोड़ रहे हैं तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, देश की राजधानी में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है... और ये खौफनाक वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, देखें दिल्ली में रेनकोट गैंग की एंट्री

नई दिल्ली

Kripa Shankar Sharma

Aug 11, 2025

Raincoat Gang delhi robbery: रात को चैन से सो रहे हैं तो जाग जाइए, घर सूना छोड़ रहे हैं तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, देश की राजधानी में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है… और ये खौफनाक वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में सुबह करीब 4:30 बजे चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर ज्वेलरी समेत करीब 50 लाख (raincoat gang 50 lakh chori) की चोरी कर ली. यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. इसमें चोर रेनकोट पहने हुए नजर आ रहे हैं,जानकारी के अनुसार, जिस घर में चोरी हुई, वहां उस वक्त कोई मौजूद नहीं था. रक्षाबंधन के मौके पर परिवार के सदस्य बाहर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने प्लान बनाया और वारदात को अंजाम दिया. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर बिल्डिंग में दाखिल होते हैं और अंदर घुसते ही चालाकी से बिल्डिंग की सभी लाइट बंद कर देते हैं, ताकि किसी को उनकी हरकत न दिखाई दे, चोरों की चालाकी यहीं खत्म नहीं हुई. उन्होंने बिल्डिंग में रहने वाले बाकी फ्लैट्स के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए, जिससे अगर किसी को भनक भी लगती तो वह बाहर नहीं निकल पाता. इसके बाद चोर आराम से लक्षित फ्लैट में घुसे और अलमारी व तिजोरी से सोने-चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान चुरा ले गए, चोरी गए सामान की कीमत लगभग 50 लाख रुपये बताई जा रही है देखें ये गैंग कैसे करती है चोरी, देखें खतरनाक वारदात का CCTV Video,इनके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में सूचित करें, सतर्क रहें सावधान रहें… पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Aug 2025 10:01 pm

Hindi News / topnews / Raincoat Gang: “रेनकोट गैंग” से सावधान ! पूरा घर साफ कर जाएंगे ये, CCTV में कैद हुई खौफनाक वारदात !

बड़ी खबरें

View All

topnews

एलएनपी नहर के पटड़े में आया 40 फीट चौड़ा कटाव

40 feet wide erosion in the bed of LNP canal
श्री गंगानगर

सीजन का सबसे सर्द दिन रहा सोमवार

Monday was the coldest day of the season
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर-अनूपगढ़ जिलों में बूंदाबांदी से फसलों को जीवनदान

Drizzle gives life to crops in Sriganganagar-Anupgarh districts
श्री गंगानगर

CG light metro: रायपुर-दुर्ग के बीच रशियन टेक्नोलॉजी पर चलेगी लाइट मेट्रो ट्रेन, रूस-रायपुर नगर निगम में MoU

CG light metro: raipurnews cg news raipur municipal corporataion
रायपुर

Bharat Bandh 2024: सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान, जानें क्या खुला क्या रहेगा बंद…

Bharat Bandh 2024: सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान, जानें क्या खुला क्या रहेगा बंद…
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.