Weather Update Today: राजस्थान में फिर भारी बारिश का ALERT !

Weather Update Today: राजस्थान में फिर भारी बारिश का ALERT !

जयपुर

Abhishek Chaturvedi

Sep 26, 2025

Weather Update Today मौसम विभाग ने 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में बरसात का नया दौर शुरू होने की संभावना जताई है। इन हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश इस दौरान हो सकती है।

3 से 9 अक्टूबर के दौरान हो सकती है सामान्य से ज्यादा बरसात

वहीं 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक बरसात होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार म्यांमार से लगने वाले बंगाल की खाडी में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है जिसके तीव्र होकर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके 26 सितंबर के आसपास दक्षिणी उडीसा और उत्तरी आंध्रप्रदेश तट पर और अधिक तीव्र होकर अवदाब Depression बनने की प्रबल संभावना है। इसी के प्रभाव से 28 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान राज्य के पूर्वी, दक्षिणी-पूर्वी और दक्षिणी भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है।

19 से 25 सितंबर के बीच कम हुई बरसात

जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन पर गौर करें तो 19 सितंबर से 25 सितंबर के बीच राजस्थान में 8.2 एमएम वर्षा हुई जो सामान्य वर्षा 9.6 से माइनस 15 कम है वहीं पूर्वी राजस्थान में इस दौरान 18.4 एमएम बारिश दर्ज की गई जो सामान्य वर्षा 14.6 से 26 फीसदी अधिक है वहीं पश्चिमी राजस्थान में शून्य दशमलव 1 एमएम बारिश हुई जो सामान्य वर्षा 5.7 से -99 प्रतिशत कम रही।

मानसून 2025 के रेनफाल के आंकड़े जारी

इसी तरह बात करें अब तक के इस पूरे मानसून सीजन की तो 1 जून 2025 से 25 सितंबर तक राज्य में कहां कितनी बारिश हुई इसका भी अपडेट आंकड़ा मौसम विभाग ने जारी कर दिया है।

राजस्थान में फिर बढ़ेगा तापमान

मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान पिलानी का दर्ज किया गया है यहां का मैक्सिमम टेंप्रेचर 38.8 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान सिरोही का 17.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।

Weather Update Today

