ऐसा देश जहां सोने से भी महंगा बिकता है गर्भनिरोध, एक पैकेट की कीमत जानकर रह जाएंगे दंग

वक्त के साथ हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। इन्हीं में मेडिकल फील्ड भी शामिल है। मेडिकल ने तरक्की के साथ प्रेग्नेंसी को रोकने के कई तरीके भी इजात किए हैं। गर्भनिरोधक के जरिए प्रेग्नेंसी को रोका जा सकता है। लेकिन दुनिया एक ऐसा देश है जहां यह गर्भनिरोधक सोने से ज्यादा महंगा है।

समय के साथ मेडिकल फील्ड ने भी तरक्की कर ली है। इसके चलते प्रेग्नेंसी को गर्भनिरोधक के जरिए रोका जा सकता है। अगर ये तरीके फेल हो जाते हैं तो प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने के लिए एबॉर्शन ही एकमात्र तरीका बचता है, लेकिन दुनिया के लगभग हर देश में एबॉर्शन के अलग-अलग नियम हैं। इन नियमों के मुताबिक ही लोग एबॉर्शन करने का फैसला करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का एक देश ऐसा भी जहां इन गर्भनिरोध की कीमत सोने से भी ज्यादा है। यानी इनको खरीदने के लिए सोने ज्यादा दाम चुकाने पड़ते हैं।

Country Where Contraceptive Pills Is More Expensive Than Gold