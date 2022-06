मिल गई स्वर्ग की सीढ़ी ! जानिए किस देश के समुद्र तट पर बना है रहस्यमयी रास्ता

कई बार हम सुनते हैं कि स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ियां होतीं तो जाकर देख आते आखिर क्या है वहां का रहस्य। कई ग्रंथों और पुराणों में भी स्वर्ग की सीढ़ी का जिक्र किया गया है। खास तौर पर महाभारत काल के बाद पांडव इसी सीढ़ी के रास्ते स्वर्ग गए थे। स्वर्ग की ऐसी सीढ़ी का पता चला है, एक समुद्रतट पर बना है ये रहस्यमयी रास्ता।

कभी-कभी कोई तस्वीर वो दिखा देती हैं, जो नहीं होता और कुछ यूं होती हैं जो सच्ची होकर भी झूठी लगती हैं। ऐसी ही हैरतंगेज तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। दरअसल इस तस्वीर में स्वर्ग की सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। स्वर्ग की सीढ़ी के बारे में हमने कई बार सुना और पढ़ा है। खास तौर पर महाभारत काल में युद्ध समाप्त होने और राजकाज पूरा करने के बाद पांडव द्रोपदी समेत सीढ़ियों के जरिए ही स्वर्ग गए। हालांकि अब तक इन सीढ़ियों को लेकर कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। लेकिन एक तस्वीर ने इस मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर मौजूद वो सीढियां, जो पता नहीं कहां तक जाती हैं, उसकी तस्वीर काफी वायरल हो रही है।

Stairway To Heaven Is On A Beach In Australia! Mo One Reached The End