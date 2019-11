महंगे टमाटर ने कंगाल पाकिस्तान का किया बुरा हाल, लोग सोने की गहने के बजाय दहेज में दे रहें ये चीज

नई दिल्ली। पाकिस्तान दिनोंदिन कंगाल होता जा रहा है। ऐसे में टमाटर ( tomato rates ) की बढ़ती कीमतों ने उसकी परेशानी और बढ़ा दी है। अब टमाटर ऐसी चीज हो गई कि लोग इसे सोने के समान सहेज कर रख रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां दुल्हन का श्रृंगार सोने के गहनों की जगह टमाटर से हो रहा है।

मालूम हो कि पाकिस्तान में टमाटर के दाम 400 रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की एक दुल्हन का वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में दुल्हन ने शादी में टमाटर के गहने पहने हुए थे। जब दुल्हन से पाकिस्तानी मीडिया ने बात की तो दुल्हन ने मजेदार जवाब देते कहा कि आजकल सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं और टमाटर व चिलगोजे की भी। ऐसे में पारंपरिक सोने के गहने पहनने की बजाय टमाटर को ही गहना बना लिया। वीडियो में दुल्हन ने हार, चूड़ियों, मांग-टीका और बालियां सोने के गहनों के बजाय टमाटर से बनीं ज्वैलरी पहनी है। दुल्हन बताती है कि उसे अपने माता-पिता के घर से उपहार के रूप में टमाटर से भरे तीन सूटकेस मिले हैं।

Tomato jewellery. In case you thought you've seen everything in life.. pic.twitter.com/O9t6dds8ZO