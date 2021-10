LPG सिलेंडर बुक करने पर Paytm दे रहा 10 हजार रुपए का सोना, ऑफर सीमित समय तक

नई दिल्ली। हर घर में आमतौर पर महीने या दो महीने में गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है इसके बाद इसे फिर से रिफेल कराना पड़ता है, लेकिन कैसा हो अगर आपको गैस सिलेंडर रिफेल कराने पर 10 हजार रुपए का सोना जीतने का मौका मिले। ये बिल्कुल सच है, दरअसल अब हिन्दुस्तान पेट्रोलियम नवरात्रि के मौके पर अपने ग्राहकों को 10 हजार रुपए तक का सोना जीतने का मौका दे रहा है। इसके लिए आपको paytm के जरिए LPG गैस सिलेंडर बुक कराना है और आप ये सोना जीत सकते हैं।

ऑफर सीमित समय तक

बता दें कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इस संबंध में जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक यह ऑफर सीमित समय के लिए ही है। इस ऑफर की शुरुआत 7 अक्टूबर 2021 से शुरू हो चुकी है। वहीं ग्राहक इस ऑफर का फायदा 16 अक्टूबर 2021 तक उठा सकते हैं।

Navratri Gold Offer for #HPGas customers is here!

Stand a chance to win @Paytm Gold worth ₹10001 on book & pay for your HP Gas cylinder through Paytm m. You can pay for existing unpaid booking using Paytm app also



Offer Period: 7-16 Oct '21

5 lucky winners every day​

*T&C applies pic.twitter.com/Rp0WVe8DbC