अमेरिका ने की कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की निंदा, कार्रवाई का जताया भरोसा

नई दिल्लीPublished: Dec 24, 2023 10:56:18 am

US Condemns Vandalism Of Hindu Temple: हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हिंदू मंदिर को कुछ खालिस्तानियों ने नुकसान पहुंचाया था। अब अमेरिका ने इस घटना की निंदा की है।

Flags of India and US