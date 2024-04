Blue Whale Game : मोबाइल पर दोबारा जिंदा हुई किलर ‘ब्लू व्हेल’

नई दिल्लीPublished: Apr 21, 2024 12:30:55 pm Submitted by: M I Zahir

An NRI student in America dies while playing a game :अमरीका में एक भारतवंशी छात्र (Indian Origin Student) की मौत का मामला सुर्खियों में है। लोगों में इसके प्रति जबरदस्त क्रेज है। इस केस में हत्यारी ‘ब्लू व्हेलÓ मोबाइल पर दोबारा जिंदा होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

Blue-Whale Challenge

Blue Whale Game : Killer ‘Blue Whale’ comes alive again on mobile : अमरीका में एक प्रवासी भारतीय छात्र (NRI Student) की गेम ( Blue Whale Game) खेलते-खेलते मौत होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आशंका जताई जा रही है कि मौत के इस मामले के पीछे ‘ब्लू व्हेल चैलेंज’ (Blue Whale Challenge) ऑनलाइन गेम (Online Games) था। इस गेम को ‘सुसाइड गेम’ (Suicide Game) भी कहा जाता है। चर्चा है कि मोबाइल पर जानलेवा ब्लू व्हेल फिर से जिंदा हो गई है। हालांकि, आधिकारिक रूप से अभी गेम खेलने के दौरान मौत की पुष्टि नहीं हुई है।

मामले की जांच आत्महत्या के एंगल से की जा रही Latest NRI News in Hindi : मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय ( University of Massachusetts) में प्रथम वर्ष का 20 वर्षीय एक प्रवासी भारतीय छात्र 8 मार्च को मृत मिला था। ब्रिस्टल काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ( Bristol County District Attorney) के प्रवक्ता (Spokesperson) ग्रेग मिलियोट (Greg Milliot) का कहना है कि मामले की जांच आत्महत्या (Suicide) के एंगल (Angle) से की जा रही है। छात्र की पहचान उजागर कर दी थी Indian Diaspora News in Hindi : रिपोर्ट के अनुसार शुरू में कहा जा रहा था कि प्रवासी भारतीय छात्र की हत्या

(Murder of NRI student) की गई है। छात्र को लूटा गया और फिर हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया। बोस्टन ग्लोब अखबार ( Boston Globe Newspaper )ने बाद में छात्र की पहचान उजागर कर दी थी। पुलिस ने अभी तक छात्र की मौत की वजह की पुष्टि नहीं है।

छात्र की पहचान उजागर कर दी थी Indian Origin News in Hindi : सूत्रों ने बताया कि भारतवंशी छात्र ने दो मिनट तक सांसें रोक कर रखी थी। इसी कारण उसकी मौत हो गई। ब्लू व्हेल चैलेंज एक ऑनलाइन गेम है, जिसमें खेलने वाले को कुछ करने का चैलेंज दिया जाता है। इस गेम में 50 लेवल है, जो मुश्किल होते जाते हैं। अंतिम मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार Killer 'Blue Whale' Mobile Game News in Hindi : इस मामले में पुलिस का कहना है कि हमें भारतवंशी छात्र की अंतिम मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद ही छात्र की मौत के बारे में कुछ कह सकेंगे। आत्महत्या के लिए उकसाने वाला खेल Overseas Indians News In Hindi : भारत सरकार कई साल पहले ब्लू व्हेल चैलेंज(Blue Whale Challenge) पर प्रतिबंध लगाना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय एक एडवाइजरी जारी कर छोड़ दिया गया। ध्यान रहे कि ब्लू व्हेल एक ऑनलाइन गेम है और इस गेम में 50 से ज्यादा लेवल होते हैं। इस गेम में गेमर्स को बहुत सारे चैलेंज मिलते हैं और लेवल के बढ़ने के साथ-साथ गेम में मिलने वाला चैलेंज बहुत मुश्किल होता जाता है। ब्लू व्हेल आत्महत्या के लिए उकसाने वाला गेम India News In Hindi : भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ( Indian Ministry of Electronics and Information Technology) ने गेम के शुरू होने के एक साल बाद 2017 में जारी एक एडवाइजरी में कहा था कि ब्लू व्हेल गेम (सुसाइड गेम) आत्महत्या के लिए उकसाने वाला है। इसलिए इससे दूर रहें। उल्लेखनीय है कि 2015 से 2017 के बीच रूस में ब्लू व्हेल चैलेंज 'Blue Whale Challenge'से कई मौतें हुई थीं।