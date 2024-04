Central African Republic : छोटी सी नाव में भर लिए सैकड़ों लोग,नौका डूबने से 58 लोगों की मौत,कई लापता

नाविकों और मछुआरों ने बचाया Central African Republic News in Hindi : जानकारी के अनुसार जब नाव जा रही थी तो अचानक वह बहने लगी। स्थानीय नाविकों (Boat pilots) और मछुआरों (Fishermen) ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और आपातकालीन सेवाओं के पहुंचने से पहले पीड़ितों को बचाया और नदी से शव (Bodies) एकत्र कीं।

सेना के आने का इंतजार करते समय 20 शव मिले World News In Hindi : बचाव कार्य में शामिल एक मछुआरे एड्रियन मोसामो (Adrien Mossamo) ने कहा कि सेना के आने का इंतजार करते समय कम से कम 20 शव मिले थे (58 people died due to The wooden ferry sinking )। उन्होंने कहा कि “यह एक भयानक दिन है।