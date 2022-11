Solomon Islands Earthquake: सोलोमन आइलैंड में 7.0 तीव्रता के भूकंप का झटका, सुनामी अलर्ट हुआ जारी

भूकंप का केंद्र



रिपोर्ट के अनुसार भूकंप का केंद्र गुआडलकनाल (Guadalcanal) में स्थित देश की राजधानी होनियारा (Honiara) रहा। यह भूकंप सतह से करीब 10 किलोमीटर नीचे आया।





#UPDATE "This was a big one."



A 7.0 magnitude earthquake has struck the Solomon Islands, with eyewitnesses reporting violent shaking and loss of power in parts of the capital Honiara



https://t.co/O8lPTv4DUa pic.twitter.com/q5GZptOoov