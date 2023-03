Elon Musk बनाना चाहते हैं अपना खुद का शहर, जानिए उनका प्लान

Elon Musk's Own Town: दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क अक्सर ही किसी ने किसी वजह से चर्चा में रहते हैं। सामान्य तौर पर एलन अपनी कंपनियों से जुड़े फैसलों के चलते ही चर्चा में रहते हैं। अब एलन एक बार फिर चर्चा में हैं । पर इसकी वजह उनका एक नया प्लान है।

Elon Musk is planning to build his own town