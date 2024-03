Atomic Power France के पास अब पर्याप्त मिसाइलें और गोला-बारूद नहीं ? हां, पूर्व रक्षा मंत्री का ऐसा ही है दावा

नई दिल्लीPublished: Mar 28, 2024 04:23:13 pm Submitted by: M I Zahir

World News in Hindi : विश्व के प्रमुख शक्ति संपन्न राष्ट्र फ्रांस के पूर्व रक्षा मंत्री हर्वे मोरेन ने कहा है कि देश के पास मिसाइलों और गोला-बारूद का भंडार काफी कम है।

International News in Hindi: फ्रांस के पूर्व रक्षा मंत्री ( Former Defense Minister of France ) हर्वे मोरेन (Hervé Moran) ने हाल ही में एक साक्षात्कार ( Interview) में खुलासा किया है कि देश के पास मिसाइलों और गोला-बारूद का भंडार काफी कम है।