Strategic difficulties : हमें रूस के लिए और अधिक रणनीतिक मुश्किलें पैदा करनी होंगी, इस देश के विदेश मंत्री का बयान

नई दिल्लीPublished: Mar 28, 2024 03:02:31 pm Submitted by: M I Zahir

World News in Hindi : स्वीडिश विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रोम ने कहा कि हमें रूस के लिए और अधिक रणनीतिक मुश्किलें पैदा करनी होंगी। उनकी टिप्पणी फ्रांसीसी राष्ट्रपति ( President of France) इमैनुएल मैक्रॉन (Emmanuel Macron ) की ओर से रूस के प्रति'रणनीतिक अस्पष्टता' पर जोर देने और यूक्रेन में पश्चिमी सैनिकों को भेजने की संभावना पर संकेत देने के बाद आई है,जिससे यूरोपीय लोगों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है।

International News in Hindi : स्वीडिश विदेश मंत्री (Minister for Foreign Affairs of Sweden) टोबियास बिलस्ट्रोम (Tobias Billström) ने कहा है कि नाटो (NATO) यूक्रेन ( Ukraine) में युद्ध को रोकने के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रहा है। मंत्री ने कहा कि नाटो देशों को रूस का व्यवहार रोकने के लिए और अधिक रणनीतिक कठिनाइयाँ पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें सर्वोच्च प्राथमिकता यूक्रेन के खिलाफ रूस ( Russia) की कार्रवाइयों को रोकना है।