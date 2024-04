US Presidential Elections : ट्रंप का ट्रंप कार्ड, एक तीर दो शिकार,बाइडन पर वार, इज़राइल से दुलार, दिया यह चौंकाने वाला बयान

नई दिल्लीPublished: Apr 14, 2024 02:34:03 pm Submitted by: M I Zahir

US Presidential Elections News in Hindi : ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव ( Israel-Iran Tensions ) और ईरान के इज़राइल पर हमले (Israel-Iran Conflict ) के साथ अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव ( US Presidential Elections) का फायदा उठाते हुए अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) ने यह बयान दे कर सभी को चौंका दिया है। उन्होंने जहां इज़राइल के साथ सहानुभूति कार्ड खेला है,वहीं बाइडन सरकार ( Joe -Biden Government ) और उनकी विदेश नीति ( American Foreign Policy ) को निशाना बनाया है।

US Presidential Elections News in Hindi : पहले इज़राइल और हमास में जंग (Israel-Hamas war), उसके बाद ईरान के इज़राइल पर हमले और अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव ( American Presidential Elections ) के हॉट इश्यू के बीच अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप Donald Trump ने कहा है कि अगर मैं संयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रपति ( US President ) होता, तो ईरान ( Iran) कभी भी इज़राइल पर हमला ( Israel -Iran Conflict) नहीं करता। उन्होंने कहा कि इज़राइल पर हमला ( Israel Iran War) इसलिए हुआ, क्योंकि मौजूदा सरकार ने अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कमजोर दिखाया गया।