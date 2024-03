NRI Special : हैती में हिंसा के बाद राहत की खबर,वहां फंसे लोगों के लिए भारत सरकार ने जारी की हैल्पलाइन

नई दिल्लीPublished: Mar 15, 2024 06:54:42 pm Submitted by: M I Zahir

Latest Nri News in hindi : कैरिबियाई देश हैती गणराज्य (Haiti news in hindi) में सशस्त्र गिरोह ने देश की राजधानी पर कब्जा कर लिया है। हैती में सामूहिक हिंसा ( Violence in Haiti) के बाद वहां फंसे व परेशान हो रहे लोगों की मदद करने के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ( Ministry of external affairs) ने एक हैल्पलाइन ( Haiti helpline for Indians ) जारी की है।

भारत के विदेश मंत्रालय Ministry of External Affairs) ने कैरिबियाई देश हैती गणराज्य में सामूहिक हिंसा के बाद वहां फंसे लोगों की मदद करने के लिए एक हैल्पलाइन जारी की है। कोई समस्या होने पर भारतीय दूतावास सैंटो डोमिंगो, डोमिनिकन की मदद लली जा सकती है। इसमें टोल‌ फ्री नंबर और व्हाटस अप नंबर भी शामिल हैं।