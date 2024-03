NRI Special : गुजरात की खूबसूरती के कायल हैं विदेशी टूरिस्ट, कह रहे 'कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में'

नई दिल्लीPublished: Mar 15, 2024 02:05:38 pm Submitted by: M I Zahir

Latest Nri news in hindi : भारत (( Ministry of Toursim india) )में यूं तो कई अच्छे पर्यटन स्थल हैं लेकिन इनमें खूबसूरत और रंगरंगीले गुजरात ( Ministry of Tourism Gujarat )का अपना महत्व है। भारतीय (Indian Diaspora) ही नहीं, विदेशी टूरिस्ट भी कुछ दिन तो गुजरात की सैर करना पसंद करते हैं। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमरीका कनाडा ( rana) से जुड़ी भारतवंशी डॉ. स्वातिसिंह ने कनाडा (canada news in hindi) से बताया कि गुजरात सभी को आकर्षित करता है।

Ministry of Tourism Gujarat

पोरबंदर बीच कपल्स के लिए बेहतर (Porbander couples beach)

स्वातिसिंह ने कहा कि पोरबंदर जिले में स्थित पोरबंदर बीच समुद्र के किनारे पर बना हुआ सुंदर बीच है। समुद्र तट में टहलते हुए बहुत ही सुंदर नजारा दिखता है। कपल्स के घूमने के लिए समुद्र तट आदर्श वातावरण है। आप अपने परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। प्राकृतिक शांत वातावरण में अपने जीवन साथी के साथ खुशनुमा पल व्यतीत कर सकते हैं। मरीन नेशनल पार्क ( Marine National park )

उन्होंने कहा कि द्वारका जिले में कच्छ की खाड़ी पर स्थित है मरीन नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क को समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। मरीन नेशनल पार्क गुजरात में घूमने के लिए नंबर एक पर्यटन स्थलों में से एक है। मरीन नेशनल पार्क ओखा से जोदिया तक 270 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दांता अंबाजी धार्मिक स्थल (Danta Amba ji)

स्वातिसिंह ने कहा कि दांता अंबाजी गुजरात राज्य का बहुत ही खूबसूरत धार्मिक स्थल है। इसका निर्माण चौथी शताब्दी में हुआ था। यह प्राचीन मंदिर आबू रोड से 20 किलोमीटर दूर गब्बर पर्वतमाला में है। अंबाजी मंदिर गुजरात का अनोखा मंदिर है। मंदिर में केवल श्रीयंत्र की पूजा की जाती है। मंदिर में श्रीयंत्र की फोटो खींचना माना है। सापुतारा हिल स्टेशन ( Saputara hill station)

उन्होेने कहा कि गुजरात राज्य के डांग जिले में स्थित सापुतारा हिल स्टेशन घूमने के लिए बढ़िया जगह है। आप गर्मियों मे भी सापुतारा हिल स्टेशन घूमने का प्लान बना सकते हैं। सापुतारा हिल स्टेशन के आसपास घूमने के लिए कई पर्यटन स्थल मौजूद हैं। हिल स्टेशन में नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं, उगते और ढलते सूरज का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। जूनागढ़ पर्यटक स्थल ( Junagarh toursim spot)

स्वातिसिंह ने कहा कि गिरनार हिल की गोद में बसा हुआ जूनागढ़ को मंदिरों की भूमि कहा जाता है। जूनागढ़ में घूमने के लिए अनेकों पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल और प्राचीन किले और भवन मौजूद हैं। जिसमे सबसे ज्यादा पर्यटकों के लिए ऊपरकोट किला, बौद्ध गुफ़ा, वन्य जीव संग्रहालय, नवघन कुंआ, मल्ली नाथ मंदिर, अम्बे माता मंदिर, सक्कार बाग प्राणी उदयान, और गिर नेशनल पार्क आकर्षण का केंद्र है। द्वारका का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ( Dwarikadheesh Temple)

उन्होंने कहा कि गुजरात राज्य में ओख मंडल प्रायद्वीप पर स्थित द्वारका भगवान कृष्ण की नगरी के नाम से पूरे भारत में मशहूर प्रसिद्ध है। देवभूमि कहे जाने वाले द्वारका में भगवान कृष्ण का द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर हिंदुओ के चार पवित्र धामों में से एक है। गुरु आदि शंकराचार्य द्वारकाधीश मंदिर सातवीं शताब्दी में बनवाया था। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ( Statue of unity)

स्वातिसिंह ने कहा कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे भरूच जिले में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। यह गुजरात घूमने के लिए अच्छी जगह है। यह प्रतिमा संसार की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसका उदघाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिन पर किया था। यह विशाल प्रतिमा सरदार सरोवर बांध से 4 किमी की दूरी पर साधु बेट पर बनी हुई है। बहरहाल गुजरात का आर्ट कल्चर और टूरिज्म सभी को अपनी ओर खींचता है। इस प्रदेश में सैर करने लायक बहुत सारी जगह हैं, आप गुजरात जरूर घूमें। ....