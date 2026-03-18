ईरान ने तेल अवीव पर दागीं मिसाइलें, 2 लोगों की मौत

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel War) गंभीर होता जा रहा है। आज इस युद्ध के 19वीं दिन है और अभी के हालात को देखते हुए लग नहीं रहा कि यह युद्ध जल्द रुकेगा। अमेरिका और इज़रायल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान सिर्फ इज़रायल पर ही नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगी देशों पर भी लगातार हमले कर रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट में हालात काफी तनावपूर्ण हैं। इसी बीच अब एक बार फिर ईरान ने इज़रायल पर हमला किया है।