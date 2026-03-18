Iran Israel War: UAE के कई इलाकों में फिर मिसाइल और ड्रोन हमले

UAE के सैन्य ठिकानों पर अटैक (Video Screenshot)
Iran projectile UAE: वेस्ट एशिया में लगातार बढ़ रहे भू-राजनीतिक तनाव के बीच एक चिंताजनक घटना सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान से दागा गया एक प्रोजेक्टाइल संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में स्थित एक अहम सैन्य ठिकाने के पास आकर गिरा।
यह घटना दुबई के दक्षिण में स्थित अल मिनहाद एयर बेस के पास हुई। यह बेस ऑस्ट्रेलिया के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और साल 2003 से उसके सैन्य अभियानों का प्रमुख केंद्र रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह प्रोजेक्टाइल सिडनी के टाइम के अनुसार सुबह 9:15 बजे (2215 GMT) बेस के नजदीक गिरा।
इस घटना में कोई भी ऑस्ट्रेलियाई सैनिक घायल नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सैन्य कर्मी पूरी तरह सुरक्षित हैं। हालांकि, प्रोजेक्टाइल गिरने से बेस के आवासीय क्षेत्र और एक मेडिकल सुविधा को मामूली नुकसान पहुंचा है।
अल मिनहाद एयर बेस दुबई से लगभग 24 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह वेस्ट एशिया में ऑस्ट्रेलिया की सैन्य उपस्थिति का एक प्रमुख केंद्र है, जहां आमतौर पर करीब 80 ऑस्ट्रेलियाई सैनिक तैनात रहते हैं।
यह पहली बार नहीं है जब इस बेस को निशाना बनाया गया है। इससे पहले 28 फरवरी को यहां ड्रोन हमला हुआ था। वेस्ट एशिया में मौजूदा हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बार-बार हो रहे हमलों और सैन्य गतिविधियों के चलते महत्वपूर्ण ठिकाने निशाने पर आ रहे हैं।
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