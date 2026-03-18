Iran Israel War: UAE के कई इलाकों में फिर मिसाइल और ड्रोन हमले

यह घटना दुबई के दक्षिण में स्थित अल मिनहाद एयर बेस के पास हुई। यह बेस ऑस्ट्रेलिया के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और साल 2003 से उसके सैन्य अभियानों का प्रमुख केंद्र रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह प्रोजेक्टाइल सिडनी के टाइम के अनुसार सुबह 9:15 बजे (2215 GMT) बेस के नजदीक गिरा।