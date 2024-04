Israel-Iran Conflict : ईरान ने कहा- छाती ठोक कर 72 घंटे पहले अमरीका को बता दिया था कि हम इज़राइल पर हमला करेंगे

Apr 14, 2024

Iran had told America that attacks on Israel would be limited : ईरान ( Iran ) ने इज़राइल ( Israel) पर हमला करने से 72 घंटे पहले अपने क्षेत्रीय पड़ोसी देशों को इज़राइल पर हमले करने के बारे में जानकारी दी दे थी। ईरानी विदेश मंत्री ( External Minister of Iran) ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमरीका ( America) को अच्छी तरह बताया गया था कि इज़राइल पर हमले ( Attack )सीमित होंगे।

Iran had told America, Attacks on Israel would be limited : पहले इज़राइल और हमास जंग ( Isreal-Hamas War) और अब इजराइल और ईरान तनाव ( Israel- Iran Tension) के बाद दोनों देशों में युद्ध ( Israel- Iran War ) के हालात बनने के कारण दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई नजर आ रही है। इससे तीसरे विश्व युद्ध ( World War III ) के हालात बन रहे हैं।