Israel - Iran Conflict : अमरीका ने इजराइल से दूरी बनाई, बाइडन की नेतन्याहू को दो टूक, ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे

नई दिल्लीPublished: Apr 14, 2024 06:05:49 pm Submitted by: M I Zahir

US will not engage in counteroffensive against Iran : अमरीका ने इज़राइल से साफ तौर पर कह दिया है कि उसने इज़राइल को ईरान के हमले से बचाने में साथ दे दिया है, लेकिन वह हमला करने में इज़राइल का साथ नहीं देगा। अमरीका के राष्ट्रपति जो-बाइडन ने इज़राइल से दूरी बनाते हुए इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा है कि अमरीका ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में शामिल नहीं होगा।

US Stand

US will not engage in counteroffensive against Iran : अमरीका ( America)के राष्ट्रपति बाइडन ( Biden) ने इज़राइल के प्रधानमंत्री बैंजामिन नेतन्याहू ( Benjamin Netanyahu) से कहा है कि अमरीकी सेनाएं ईरान के खिलाफ किसी भी हमले में भाग नहीं लेंगी। राष्ट्रपति ने हमलों के दौरान इज़राइल की रक्षा को कमजोर बताया। ध्यान रहे कि ईरान की ओर से इज़राइल पर पहला सीधा हमला होने पर ईरान ने अमरीका से कहा था कि वह इस सब से दूर रहे। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि संभव है कि इज़राइल-ईरान युद्ध ( Israel - Iran War) के हालात बनने और तीसरे विश्व युद्ध ( World War III ) से बचने के लिए अमरीका ने यह रुख अपनाया है।