India-Iran Agreement : मोदी की कोशिश रंग लाई, भारत व ईरान में एक दस्तखत से मजबूत हुआ रिश्तों का कनेक्शन

Iran: The relationship between India and Iran : भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की ईरान (Iran) के साथ ​रिश्ते गहरे करने की कोशिशें रंग लाई हैं। भारत (India) और ईरान ने एक समझौैते पर दस्तखत ( Agreement) कर अपने रिश्ते मजबूत कर लिए हैं।

नई दिल्ली•May 13, 2024 / 07:34 pm• M I Zahir

Iran: The relationship between India and Iran strengthened by an agreement : भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की कोशिशों के बाद भारत-ईरान (Iran) संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर और चाबहार बंदरगाह को एक क्षेत्रीय व्यापार पारगमन और कनेक्टिविटी केंद्र बनाने के लिए घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, दोनों देशों ने सोमवार को भारतीय मंत्री की उपस्थिति में शाहिद-बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल (Shahid-Beheshti Port Terminal) के संचालन के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध (Agreement) पर हस्ताक्षर किए।

10-वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर ईरान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया, जबकि सड़क और शहरी विकास मंत्री मेहरदाद बजरपाश ईरान की ओर से उपस्थित थे। तेहरान की अपनी यात्रा के दौरान, सोनोवाल ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IGPL) और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान ( PMO ) के बीच एक नए 10-वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्ष सहयोग और बढ़ाएंगे अनुबंध के तहत, आईपीजीएल अनुबंध की अवधि के दौरान बंदरगाह को और अधिक सुसज्जित और संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। इस 10 साल की अवधि के अंत में, दोनों पक्ष चाबहार में अपना सहयोग और बढ़ाएंगे। आईपीजीएल बंदरगाह को सुसज्जित करने में लगभग 120 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करेगा। भारत ने चाबहार से संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से पारस्परिक रूप से पहचानी गई परियोजनाओं के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर आईएन क्रेडिट विंडो की भी पेशकश की है। मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार ध्यान रहे कि चाबहार बंदरगाह एक भारत-ईरान फ्लैगशिप परियोजना है जो अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन बंदरगाह के रूप में कार्य करती है, जो भूमि से घिरे हुए देश हैं। चाबहार बंदरगाह के विकास और संचालन में भारत एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है। मोदी ने रायसी से मुलाकात की थी भारत सरकार ने बंदरगाह के बुनियादी ढांचे में निवेश किया है और इसे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए भारतीय सामानों के लिए एक व्यवहार्य पारगमन मार्ग बनाने के लिए इसकी सुविधाओं को उन्नत करने में शामिल रही है। उल्लेखनीय है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2023 में, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर जोहान्सबर्ग में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी से मुलाकात की थी। स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया दोनों नेताओं ने चाबहार पर लंबित दीर्घकालिक अनुबंध पर चर्चा की, और दीर्घकालिक अनुबंध को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने के लिए एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया। बैठक में सर्बानंद सोनोवाल ने इसे 'ऐतिहासिक मील का पत्थर' बताया और जोर देकर कहा कि यह "भारत और ईरान के बीच स्थायी विश्वास और गहरी साझेदारी का प्रतीक है।" मोदी से प्रेरित सोनोवाल ने ईरानी मंत्री मेहरदाद बजरपाश के साथ अपनी बैठक के दौरान कहा "आज, भारत और ईरान अपने दीर्घकालिक संबंधों में एक ऐतिहासिक मील के पत्थर पर पहुंच गए हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "वसुधैव कुटुंबकम" के दूरदर्शी आदर्शों से प्रेरित है। पीएम मोदी के नेतृत्व में, 23 मई 2016 को शुरू हुआ महत्वपूर्ण समझौता समापन पर है आज एक दीर्घकालिक अनुबंध में, भारत और ईरान के बीच स्थायी विश्वास और गहरी साझेदारी का प्रतीक है।" भारत-ईरान फ्लैगशिप परियोजना उन्होंने कहा "चाबहार बंदरगाह एक भारत-ईरान फ्लैगशिप परियोजना है। आज, जब हम शाहिद-बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हुए देख रहे हैं, मुझे विश्वास है कि विकास के लिए एक दृढ़, टिकाऊ और दीर्घकालिक रोडमैप होगा।"

