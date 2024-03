ISIS Moscow Attack : मॉस्को हमले के आरोपी आतंकियों का हुआ था ब्रेनवॉश! कोई हेयर स्टाइलिस्ट तो कोई चीन में करना चाहता था पढ़ाई

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Mar 28, 2024 11:41:00 am

ISIS Moscow Attack: मॉस्को में ISIS के अटैक के बाद अब रूसी जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। जांच में ये पता चला है कि जिन आतंकियों को अभी हिरासत में लिया गया है उनमें से कई का ब्रेनवॉश किया गया है। ये तथ्य हिरासत में लिए गए आरोपियों के पूर्व एम्प्लॉयर के बयान के आधार पर सामने आया है।

ISIS terrorists who attacked the Moscow concert were brainwashed