ISIS Attack in Moscow: सीरिया को राख करने वाले ISIS ने आखिर क्यों किया रूस पर हमला?

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Mar 23, 2024 10:03:39 am

ISIS Attack in moscow: इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS ने मॉस्को में हमला क्यों किया, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाह रहा है। वो रूस जो पूरी दुनिया में सबसे मजबूत राष्ट्र होने का दावा करता है उस पर ही ISIS ने क्यों हमला किया और उसकी सुरक्षा को भेदने में आखिर ISIS कैसे कामयाब हो गया?

why did ISIS attack in Moscow