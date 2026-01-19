19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

“टैरिफ के ज़रिए सेलेक्टिव टारगेट करना गलत”, पोलैंड के डिप्टी पीएम ने दिया भारत को समर्थन

पोलैंड के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की इस समय भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने टैरिफ मामले पर भारत को समर्थन दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 19, 2026

Norwegian Deputy PM and FM Radoslaw Sikorski with Indian EAM S. Jaishankar

Norwegian Deputy PM and FM Radoslaw Sikorski with Indian EAM S. Jaishankar (Photo - Jaishankar's social media)

पोलैंड (Poland) के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की (Radoslaw Sikorski) इस समय तीन दिवसीय भारत (India) दौरे पर हैं। इस दौरान आज उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) से मुलाकात भी की। दोनों ने भारत-पोलैंड के द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। इसके साथ ही आर्थिक, प्रौद्योगिकी, रक्षा, खनन, पी2पी और बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। इस दौरान जयशंकर ने भारत-यूरोपीय संघ के मजबूत संबंधों के लिए पोलैंड के समर्थन की सराहना भी की।

टैरिफ मामले पर भारत को दिया समर्थन

जयशंकर से मुलाकात से पहले सिकोर्स्की ने अपनी पत्नी के साथ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका की तरफ से भारत पर रूसी तेल की खरीद के लिए लगाए गए टैरिफ पर बिना अमेरिका का नाम लिए भारत को समर्थन दिया। उन्होंने कहा, "मैं टैरिफ के ज़रिए सेलेक्टिव टारगेटिंग के मुद्दे पर भारत से पूरी तरह सहमत हूं। टैरिफ के ज़रिए भारत को सेलेक्टिव टारगेट करना गलत है। हम यूरोप में इसके बारे में भी जानते हैं। हमें डर है कि इससे वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल बढ़ रही है। हालांकि हमें उम्मीद है कि इससे भारत और यूरोप के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हमारा जुड़ाव बना रहेगा।"

जयशंकर की प्रतिक्रिया आई सामने

सिकोर्स्की के इस बयान पर जयशंकर की प्रतिक्रिया भी सामने आई। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, "सेलेक्टिव टारगेटिंग सिर्फ टैरिफ तक ही सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि सेलेक्टिव टारगेटिंग के और भी तरीके रहे हैं, लेकिन हम उस पर बात करेंगे।"

आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग को बताया सही

आतंकवाद पर बात करते हुए सिकोर्स्की ने कहा, "आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग बिल्कुल सही है। पोलैंड भी आतंकवाद का पीड़ित रहा है और ऐसे में हम इस बात से सहमत है कि सीमा पार आतंकवाद से जंग बेहद ज़रूरी है।"

ये भी पढ़ें

“बांग्लादेश के आगामी चुनाव है सिर्फ ड्रामा”, शेख हसीना के बेटे ने लगाया यूनुस सरकार पर गंभीर आरोप
विदेश
Sajeeb Wazed Joy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

19 Jan 2026 04:21 pm

Published on:

19 Jan 2026 04:20 pm

Hindi News / World / “टैरिफ के ज़रिए सेलेक्टिव टारगेट करना गलत”, पोलैंड के डिप्टी पीएम ने दिया भारत को समर्थन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

खत्म होने की कगार पर दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, चार दशकों से कर रहा है यात्रा

A23a Iceberg
विदेश

Rail Crash: स्पेन में रेल के मलबे में फंसे दर्जनों यात्री, मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका

Spain Train Accident
विदेश

नोबेल नहीं मिलने पर ट्रंप का दिमाग खराब! नॉर्वे के पीएम को पत्र लिखकर ग्रीनलैंड पर कब्ज़े को लेकर कही बड़ी बात

Donald Trump
विदेश

पाकिस्तान में सनसनीखेज हत्या, सिरफिरे ने पत्नी-बेटी समेत 7 लोगों को गोलियों से भूना

विदेश

Syria Crisis: सीरियाई सेना और कुर्द लड़ाकों के बीच खिंची तलवारें हुईं म्यान, जानें क्या यह 'युद्धविराम' स्थायी शांति लाएगा?

Syria Ceasefire
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.