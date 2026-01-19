“टैरिफ के ज़रिए सेलेक्टिव टारगेट करना गलत”, पोलैंड के डिप्टी पीएम ने दिया भारत को समर्थन

जयशंकर से मुलाकात से पहले सिकोर्स्की ने अपनी पत्नी के साथ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका की तरफ से भारत पर रूसी तेल की खरीद के लिए लगाए गए टैरिफ पर बिना अमेरिका का नाम लिए भारत को समर्थन दिया। उन्होंने कहा, "मैं टैरिफ के ज़रिए सेलेक्टिव टारगेटिंग के मुद्दे पर भारत से पूरी तरह सहमत हूं। टैरिफ के ज़रिए भारत को सेलेक्टिव टारगेट करना गलत है। हम यूरोप में इसके बारे में भी जानते हैं। हमें डर है कि इससे वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल बढ़ रही है। हालांकि हमें उम्मीद है कि इससे भारत और यूरोप के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हमारा जुड़ाव बना रहेगा।"