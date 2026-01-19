“टैरिफ के ज़रिए सेलेक्टिव टारगेट करना गलत”, पोलैंड के डिप्टी पीएम ने दिया भारत को समर्थन

Norwegian Deputy PM and FM Radoslaw Sikorski with Indian EAM S. Jaishankar (Photo - Jaishankar's social media)
पोलैंड (Poland) के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की (Radoslaw Sikorski) इस समय तीन दिवसीय भारत (India) दौरे पर हैं। इस दौरान आज उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) से मुलाकात भी की। दोनों ने भारत-पोलैंड के द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। इसके साथ ही आर्थिक, प्रौद्योगिकी, रक्षा, खनन, पी2पी और बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। इस दौरान जयशंकर ने भारत-यूरोपीय संघ के मजबूत संबंधों के लिए पोलैंड के समर्थन की सराहना भी की।
जयशंकर से मुलाकात से पहले सिकोर्स्की ने अपनी पत्नी के साथ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका की तरफ से भारत पर रूसी तेल की खरीद के लिए लगाए गए टैरिफ पर बिना अमेरिका का नाम लिए भारत को समर्थन दिया। उन्होंने कहा, "मैं टैरिफ के ज़रिए सेलेक्टिव टारगेटिंग के मुद्दे पर भारत से पूरी तरह सहमत हूं। टैरिफ के ज़रिए भारत को सेलेक्टिव टारगेट करना गलत है। हम यूरोप में इसके बारे में भी जानते हैं। हमें डर है कि इससे वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल बढ़ रही है। हालांकि हमें उम्मीद है कि इससे भारत और यूरोप के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हमारा जुड़ाव बना रहेगा।"
सिकोर्स्की के इस बयान पर जयशंकर की प्रतिक्रिया भी सामने आई। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, "सेलेक्टिव टारगेटिंग सिर्फ टैरिफ तक ही सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि सेलेक्टिव टारगेटिंग के और भी तरीके रहे हैं, लेकिन हम उस पर बात करेंगे।"
आतंकवाद पर बात करते हुए सिकोर्स्की ने कहा, "आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग बिल्कुल सही है। पोलैंड भी आतंकवाद का पीड़ित रहा है और ऐसे में हम इस बात से सहमत है कि सीमा पार आतंकवाद से जंग बेहद ज़रूरी है।"
